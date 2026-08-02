A Prefeitura de São José dos Campos dará início, a partir desta segunda-feira (3), a duas novas intervenções no trânsito para o avanço das obras de duplicação da avenida Sebastião Gualberto.

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As alterações serão implantadas entre segunda (3) e terça-feira (4), com sinalização reforçada nos locais e acompanhamento dos agentes de mobilidade.