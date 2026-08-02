A Prefeitura de São José dos Campos dará início, a partir desta segunda-feira (3), a duas novas intervenções no trânsito para o avanço das obras de duplicação da avenida Sebastião Gualberto.
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As alterações serão implantadas entre segunda (3) e terça-feira (4), com sinalização reforçada nos locais e acompanhamento dos agentes de mobilidade.
Na segunda-feira, será interditada a faixa da direita e a calçada do mesmo lado do Viaduto Tenente João Alves Cardoso. Durante a intervenção, duas faixas permanecerão liberadas para a circulação de veículos. Os pedestres deverão utilizar a calçada do lado esquerdo do viaduto, considerando o sentido Centro–Norte.
Também haverá a interdição de uma faixa da Avenida Sebastião Gualberto, no sentido Leste–Norte, logo após o acesso à Rua Sebastião Felício. A medida é necessária para a construção da nova alça que fará a ligação entre a Avenida Sebastião Gualberto e o Viaduto Tenente João Alves Cardoso, na Avenida Olivo Gomes.
Alteração no retorno
A partir de terça-feira, será fechado o retorno existente na Avenida Sebastião Gualberto, no sentido Leste–Norte, em frente à estação e próximo ao acesso à Avenida Marechal Castelo Branco.
Com a mudança, os motoristas deverão seguir até o semáforo e realizar o retorno utilizando as ruas Sebastião Felício e Laudelino Nogueira. A alteração permitirá o avanço dos serviços de drenagem e terraplenagem previstos na duplicação da avenida.
As intervenções estarão devidamente sinalizadas, e os agentes de mobilidade acompanharão as alterações para orientar motoristas e pedestres, contribuindo para a segurança e a fluidez do trânsito. A recomendação aos condutores é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e, sempre que possível, planejar o deslocamento com antecedência.