Um balão sobrevoando Ilhabela chamou a atenção de moradores na manhã deste domingo (2). O artefato foi avistado na altura do bairro Reino e seguiu em direção à região de Castelhanos, despertando a curiosidade de quem acompanhava a cena.
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Vídeos gravados por moradores mostram o balão cruzando o céu da ilha. As imagens rapidamente passaram a circular entre moradores e nas redes sociais.
Até o momento, não há informações sobre o local de onde o balão foi lançado nem sobre o ponto onde ele possa ter caído.
Além de ser uma prática ilegal, soltar balões é considerado crime ambiental no Brasil. O ato representa risco de incêndios, especialmente em áreas de vegetação, além de colocar em perigo residências, redes de energia elétrica e até a segurança da aviação.
Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que, até o momento, não foi localizado registro oficial da ocorrência com as informações apresentadas.
As autoridades orientam que, ao avistar balões, a população evite qualquer tentativa de captura e acione os órgãos competentes para que a situação seja avaliada com segurança.