Um balão sobrevoando Ilhabela chamou a atenção de moradores na manhã deste domingo (2). O artefato foi avistado na altura do bairro Reino e seguiu em direção à região de Castelhanos, despertando a curiosidade de quem acompanhava a cena.

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Vídeos gravados por moradores mostram o balão cruzando o céu da ilha. As imagens rapidamente passaram a circular entre moradores e nas redes sociais.