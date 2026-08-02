A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a Oesg (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá), realizou nesse sábado (1º) o lançamento oficial do Carnaval 2027. O evento marcou o início dos preparativos para a maior festa popular do município e reuniu representantes das escolas de samba, integrantes das agremiações e autoridades.

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Um dos momentos mais aguardados da cerimônia foi o sorteio que definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027. A definição permite que as agremiações iniciem oficialmente o planejamento dos enredos, fantasias, alegorias e demais etapas da organização para o desfile.