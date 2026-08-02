A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a Oesg (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá), realizou nesse sábado (1º) o lançamento oficial do Carnaval 2027. O evento marcou o início dos preparativos para a maior festa popular do município e reuniu representantes das escolas de samba, integrantes das agremiações e autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um dos momentos mais aguardados da cerimônia foi o sorteio que definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027. A definição permite que as agremiações iniciem oficialmente o planejamento dos enredos, fantasias, alegorias e demais etapas da organização para o desfile.
A sequência ficou estabelecida da seguinte forma:
1º Bonecos Cobiçados
2º Acadêmicos do Campo do Galvão
3º Unidos da Tamandaré
4º Mocidade Alegre
5º Beira Rio
6º Embaixada do Morro
Segundo a Prefeitura, o lançamento reforça o compromisso da administração municipal e da Oesg com a "valorização do Carnaval de Guaratinguetá, uma das manifestações culturais mais tradicionais da cidade".
Todos os anos, a festa movimenta a economia local, impulsiona o turismo e envolve centenas de profissionais e voluntários na preparação dos desfiles.
Com a ordem definida, as escolas de samba passam a intensificar os trabalhos para levar à avenida apresentações que preservam a tradição carnavalesca e fortalecem a identidade cultural do município.