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ESCOLAS DE SAMBA

Guaratinguetá lança Carnaval 2027 e define ordem dos desfiles

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMG
Festa de lançamento do Carnaval 2027 em Guaratinguetá
Festa de lançamento do Carnaval 2027 em Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a Oesg (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá), realizou nesse sábado (1º) o lançamento oficial do Carnaval 2027. O evento marcou o início dos preparativos para a maior festa popular do município e reuniu representantes das escolas de samba, integrantes das agremiações e autoridades.

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Um dos momentos mais aguardados da cerimônia foi o sorteio que definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027. A definição permite que as agremiações iniciem oficialmente o planejamento dos enredos, fantasias, alegorias e demais etapas da organização para o desfile.

A sequência ficou estabelecida da seguinte forma:

1º Bonecos Cobiçados
2º Acadêmicos do Campo do Galvão
3º Unidos da Tamandaré
4º Mocidade Alegre
5º Beira Rio
6º Embaixada do Morro

Segundo a Prefeitura, o lançamento reforça o compromisso da administração municipal e da Oesg com a "valorização do Carnaval de Guaratinguetá, uma das manifestações culturais mais tradicionais da cidade".

Todos os anos, a festa movimenta a economia local, impulsiona o turismo e envolve centenas de profissionais e voluntários na preparação dos desfiles.

Com a ordem definida, as escolas de samba passam a intensificar os trabalhos para levar à avenida apresentações que preservam a tradição carnavalesca e fortalecem a identidade cultural do município.

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