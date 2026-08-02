Um acidente inusitado mobilizou motoristas e populares na noite deste sábado (1º) na Via Dutra, em São José dos Campos. Três porcos escaparam após o reboque que os transportava se desprender do veículo e tombar na pista. O resgate dos animais exigiu a participação de várias pessoas, que agiram rapidamente para evitar acidentes e conseguiram capturá-los em poucos minutos. Um vídeo registra toda a movimentação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada por volta das 21h, na altura do km 146 da Rodovia Presidente Dutra. O reboque se soltou do engate do veículo que o rebocava, atravessou as faixas de rolamento, atingiu a defensa metálica do canteiro central e acabou tombando às margens da rodovia.