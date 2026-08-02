Um acidente inusitado mobilizou motoristas e populares na noite deste sábado (1º) na Via Dutra, em São José dos Campos. Três porcos escaparam após o reboque que os transportava se desprender do veículo e tombar na pista. O resgate dos animais exigiu a participação de várias pessoas, que agiram rapidamente para evitar acidentes e conseguiram capturá-los em poucos minutos. Um vídeo registra toda a movimentação.
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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada por volta das 21h, na altura do km 146 da Rodovia Presidente Dutra. O reboque se soltou do engate do veículo que o rebocava, atravessou as faixas de rolamento, atingiu a defensa metálica do canteiro central e acabou tombando às margens da rodovia.
Com o impacto, a estrutura que transportava os animais ficou danificada, permitindo que três porcos escapassem e corressem pela pista. A situação chamou a atenção de quem passava pelo local e exigiu uma resposta imediata para impedir que os animais fossem atropelados ou provocassem novos acidentes.
As imagens gravadas por um motorista mostram o momento em que o reboque perde o controle e, logo depois, diversas pessoas se unem para cercar e capturar os porcos. O trabalho coletivo foi fundamental para retirar os animais da pista em segurança e restabelecer a normalidade no trânsito.
De acordo com a PRF, apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum outro acidente foi registrado em decorrência da ocorrência. Após a retirada dos porcos e do reboque, o fluxo de veículos foi normalizado sem necessidade de interdição prolongada.
As circunstâncias que levaram ao desprendimento do reboque serão apuradas.