Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça, foi preso na tarde deste domingo (2) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Barra Velha, em Ilhabela, no Litoral Norte.

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De acordo com o 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região quando flagraram o suspeito fazendo uso de maconha em via pública. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma porção da droga com o homem.