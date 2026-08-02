Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça, foi preso na tarde deste domingo (2) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Barra Velha, em Ilhabela, no Litoral Norte.
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De acordo com o 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região quando flagraram o suspeito fazendo uso de maconha em via pública. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma porção da droga com o homem.
Na sequência, foi realizada a consulta aos sistemas policiais, que apontou a existência de dois mandados de prisão em aberto contra o abordado.
Segundo a PM, um dos mandados é pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o outro também é por tráfico de drogas. Ambos foram expedidos pela Vara Criminal de Águas de Lindóia.
Após a confirmação da situação judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilhabela.
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, onde deverá responder ao cumprimento dos mandados judiciais.