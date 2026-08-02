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PATRULHAMENTO

Procurado por tráfico é preso durante operação da PM em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso pela Polícia Militar
Homem foi preso pela Polícia Militar

Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça, foi preso na tarde deste domingo (2) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Barra Velha, em Ilhabela, no Litoral Norte.

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De acordo com o 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região quando flagraram o suspeito fazendo uso de maconha em via pública. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma porção da droga com o homem.

Na sequência, foi realizada a consulta aos sistemas policiais, que apontou a existência de dois mandados de prisão em aberto contra o abordado.

Segundo a PM, um dos mandados é pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o outro também é por tráfico de drogas. Ambos foram expedidos pela Vara Criminal de Águas de Lindóia.

Após a confirmação da situação judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilhabela.

Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, onde deverá responder ao cumprimento dos mandados judiciais.

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