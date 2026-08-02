A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde deste domingo (2), um alerta para moradores do Vale do Paraíba devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, enviado por SMS, informa que os índices ficaram abaixo de 30% em cidades como Taubaté, Aparecida e Cruzeiro, condição considerada preocupante para a saúde da população e para o aumento do risco de incêndios.
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O alerta foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) por volta das 14h30 e também alcançou outras seis regiões do estado. A medida faz parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas durante o período de estiagem.
Segundo a Defesa Civil, o tempo seco é provocado por um bloqueio atmosférico que permanece sobre o Estado de São Paulo, impedindo a chegada de frentes frias e favorecendo temperaturas acima da média para esta época do ano, além da redução da umidade relativa do ar.
Com esse cenário, as autoridades orientam que a população reforce a hidratação ao longo do dia, evite atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor e reduza a exposição prolongada ao sol. Também é recomendado umidificar os ambientes, principalmente em residências e locais de trabalho.
A baixa umidade pode provocar desconfortos como irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Outro ponto de atenção é o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil alerta para que a população não faça queimadas, não jogue bitucas de cigarro às margens de rodovias e evite qualquer atitude que possa provocar focos de incêndio.
Além do Vale do Paraíba, os avisos também foram enviados para regiões do interior paulista, como Barretos, Franca, Ituverava, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Casa Branca, Itapira, Aguaí, Ribeirão Preto, Pradópolis, Araçatuba, Dracena e Andradina, além da Região Metropolitana de São Paulo.
A Defesa Civil informou que continuará acompanhando as condições meteorológicas e poderá emitir novos alertas caso a baixa umidade persista ou outras situações de risco sejam identificadas.
Quem deseja receber gratuitamente os avisos da Defesa Civil por mensagem de texto pode enviar o CEP da sua cidade para o número 40199. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.