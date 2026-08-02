A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde deste domingo (2), um alerta para moradores do Vale do Paraíba devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, enviado por SMS, informa que os índices ficaram abaixo de 30% em cidades como Taubaté, Aparecida e Cruzeiro, condição considerada preocupante para a saúde da população e para o aumento do risco de incêndios.

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O alerta foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) por volta das 14h30 e também alcançou outras seis regiões do estado. A medida faz parte do monitoramento contínuo das condições meteorológicas durante o período de estiagem.