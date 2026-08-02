Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de armazenamento de materiais recicláveis na rua Venezuela, no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50 deste domingo (2). Até as 14h, ainda estava em andamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros mobilizou dois caminhões para evitar que as chamas se alastrassem para áreas próximas.