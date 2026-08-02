02 de agosto de 2026
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VÍDEO: Incêndio atinge área de recicláveis em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Incêndio na rua Venezuela, em Guaratinguetá
Incêndio na rua Venezuela, em Guaratinguetá

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de armazenamento de materiais recicláveis na rua Venezuela, no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50 deste domingo (2). Até as 14h, ainda estava em andamento.

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O Corpo de Bombeiros mobilizou dois caminhões para evitar que as chamas se alastrassem para áreas próximas.

Vizinhos relataram uma coluna de fumaça alta e escura, que podia ser vista de outras regiões da cidade. Até o momento, não há informações sobre feridos.

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