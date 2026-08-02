O Estado de São Paulo começa a oferecer, a partir desta segunda-feira (3), a segunda dose de reforço da VIP (vacina inativada contra a poliomielite) para crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Pais e responsáveis devem procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com a caderneta de vacinação para verificar a necessidade da aplicação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As crianças que já receberam as três doses do esquema básico poderão receber a nova dose de reforço, desde que tenham passado pelo menos seis meses desde a última aplicação da vacina.
Distribuição
Para viabilizar a estratégia, cerca de 200 mil doses da VIP estão sendo distribuídas aos municípios paulistas.
A meta da Secretaria de Estado da Saúde é alcançar 95% de cobertura vacinal, índice considerado necessário para garantir a proteção coletiva. Atualmente, a cobertura contra a poliomielite em São Paulo é de 75,49%, segundo dados atualizados até maio deste ano.
Com a atualização, o calendário vacinal contra a poliomielite passa a prever três doses da vacina inativada (VIP), aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de dois reforços: o primeiro aos 15 meses e o segundo aos 4 anos. Todas as aplicações serão realizadas exclusivamente com a VIP.
Histórico e campanha
O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e recebeu, em 1994, a certificação de área livre da circulação do poliovírus selvagem. A manutenção desse cenário depende da continuidade das campanhas de vacinação e de altas coberturas vacinais, segundo o Ministério da Saúde.
O Governo de São Paulo também inicia a Campanha de Multivacinação nos 645 municípios do estado. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, identificando e regularizando esquemas vacinais em atraso.