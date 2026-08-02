O Estado de São Paulo começa a oferecer, a partir desta segunda-feira (3), a segunda dose de reforço da VIP (vacina inativada contra a poliomielite) para crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Pais e responsáveis devem procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com a caderneta de vacinação para verificar a necessidade da aplicação.

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As crianças que já receberam as três doses do esquema básico poderão receber a nova dose de reforço, desde que tenham passado pelo menos seis meses desde a última aplicação da vacina.