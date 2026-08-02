Um carro bateu e destruiu parte do muro da Praça das Bandeiras, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos, durante a madrugada deste domingo (2). Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. O local é um centro de reservação de água da Sabesp.
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A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h25 para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram um homem de 28 anos ao lado de um Chevrolet Onix. Ele afirmou que não dirigia o veículo e disse que o motorista era um primo, que teria deixado o local logo após o acidente.
Segundo o relato apresentado aos policiais, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu o muro da praça. O homem que permaneceu no local informou que o suposto motorista fugiu por medo de ser preso, mas não forneceu informações que permitissem sua identificação.
Teste do bafômetro
Durante a ocorrência, ele recusou fazer o teste do bafômetro, alegando que não era o responsável pela condução do automóvel. Em seguida, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame clínico. O laudo não apontou sinais de embriaguez.
O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Após analisar o boletim, os depoimentos e o resultado do exame, a autoridade policial decidiu não efetuar prisão em flagrante por falta de provas de que o homem encontrado no local estivesse dirigindo o veículo no momento da colisão.
De acordo com a Polícia Civil, nenhum policial presenciou quem conduzia o automóvel, e não havia elementos suficientes para confirmar a autoria da direção nem eventual crime de embriaguez ao volante.
A ocorrência foi registrada como fato não criminal. A Polícia Civil solicitou perícia ao Instituto de Criminalística para analisar a dinâmica do acidente e reunir elementos que possam auxiliar na identificação do motorista.
O Chevrolet Onix, que pertence a uma empresa do setor de comércio de veículos de São José dos Campos, foi liberado após a realização dos trabalhos periciais. As investigações seguem sob responsabilidade do distrito policial da área.
O que diz a Sabesp?
Em nota, a Sabesp informou que um veículo atingiu muro e gradil do terreno de um centro de reservação de água localizado na região do Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos.
A Sabesp disse que, assim que tomou conhecimento da ocorrência, acionou os órgãos competentes pelo atendimento ao acidente de trânsito.
"Os serviços para manutenção do muro e gradil estão sendo iniciados neste domingo (2). O equipamento não foi afetado e o sistema de reservação segue em operação normalmente. A Companhia lamenta o ocorrido e segue colaborando com as autoridades competentes na apuração dos fatos, permanecendo à disposição para fornecer as informações necessárias", informou.