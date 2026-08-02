Um carro bateu e destruiu parte do muro da Praça das Bandeiras, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos, durante a madrugada deste domingo (2). Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. O local é um centro de reservação de água da Sabesp.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h25 para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram um homem de 28 anos ao lado de um Chevrolet Onix. Ele afirmou que não dirigia o veículo e disse que o motorista era um primo, que teria deixado o local logo após o acidente.