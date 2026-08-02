A morte de Gustavo do Prado, 32 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil após ele ser assassinado a tiros na madrugada deste domingo (2), em frente à residência onde morava, no bairro Capuava, na região sudeste de São José dos Campos. O crime foi registrado por câmeras de segurança e, até o momento, ninguém foi preso.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 2h47, na Avenida Brasil. As imagens mostram um veículo parando em frente ao imóvel. Um dos ocupantes desce do carro, conversa por alguns instantes com Gustavo e, quando a conversa parece terminar, saca uma arma e dispara diversas vezes contra a vítima.