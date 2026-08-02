A morte de Gustavo do Prado, 32 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil após ele ser assassinado a tiros na madrugada deste domingo (2), em frente à residência onde morava, no bairro Capuava, na região sudeste de São José dos Campos. O crime foi registrado por câmeras de segurança e, até o momento, ninguém foi preso.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 2h47, na Avenida Brasil. As imagens mostram um veículo parando em frente ao imóvel. Um dos ocupantes desce do carro, conversa por alguns instantes com Gustavo e, quando a conversa parece terminar, saca uma arma e dispara diversas vezes contra a vítima.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas confirmou a morte de Gustavo do Prado ainda no local.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, equipes da Polícia Civil deram início às investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer o que motivou o assassinato.
Câmeras flagraram o homicídio
As gravações de uma câmera instalada em uma residência em frente ao local do crime passaram a ser uma das principais provas da investigação.
Além de registrar a chegada do veículo, o equipamento mostra a conversa entre a vítima e o suspeito antes dos disparos. Logo após o ataque, o criminoso fugiu antes da chegada das equipes de resgate e da polícia.
Os investigadores também devem analisar outras imagens de monitoramento da região e ouvir testemunhas para identificar o veículo utilizado na fuga e localizar o responsável pelo homicídio.
Vítima foi encontrada caída na calçada
Segundo o registro policial, um casal que passava pela Avenida Brasil encontrou Gustavo do Prado caído em frente à residência. O motorista reconheceu a vítima por morar na mesma região e tentou prestar auxílio, enquanto a passageira acionou a Polícia Militar e o Samu.
Quando as equipes de emergência chegaram ao endereço, a morte já havia sido sido constatada.
Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram a casa aberta, com as luzes acesas e a televisão ligada. Nenhuma outra pessoa foi localizada dentro da residência.
Celular e projéteis serão periciados
A Polícia Civil apreendeu o telefone celular de Gustavo do Prado e dois projéteis encontrados na cena do crime. Todo o material será submetido à perícia para auxiliar na identificação do autor e na reconstrução da dinâmica do assassinato.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio qualificado por motivo fútil. No entanto, a motivação do crime ainda é desconhecida e será esclarecida durante o inquérito policial.
Nos próximos dias, familiares, testemunhas e pessoas próximas à vítima deverão prestar depoimento. Os investigadores também aguardam os laudos periciais para reunir novos elementos sobre o caso.
A investigação está sob responsabilidade do 7º Distrito Policial de São José dos Campos.