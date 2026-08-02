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ACIDENTE

VÍDEO: Carro atinge muro da Sabesp em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro atinge muro e gradil da Sabesp em São José dos Campos
Carro atinge muro e gradil da Sabesp em São José dos Campos

Um motorista perdeu o controle do carro e avançou contra o muro e o gradil do terreno de um centro de reservação de água da Sabesp, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. O acidente ocorreu entre a noite de sábado (1º) e a madrugada deste domingo (2). Não há informações sobre feridos.

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Por meio de nota a OVALE, a Sabesp afirmou que acionou os órgãos competentes pelo atendimento ao acidente de trânsito e que as manutenções devidas no local estão sendo iniciadas neste domingo (2).

A empresa também assegurou que os equipamentos não foram afetados e o sistema de reservação segue em operação normalmente.

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