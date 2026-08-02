O São José perdeu por 1 a 0 para o Santo André na manhã deste domingo (2), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

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Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, perde também a invencibilidade e a liderança da chave, que agora é do São Bernardo, com 6 pontos, e vantagem no saldo de gols.