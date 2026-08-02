O São José perdeu por 1 a 0 para o Santo André na manhã deste domingo (2), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do grupo 4 da Copa Paulista.
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Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Wilson Junior, perde também a invencibilidade e a liderança da chave, que agora é do São Bernardo, com 6 pontos, e vantagem no saldo de gols.
Já o Ramalhão conquista o primeiro triunfo no torneio e vai a 4 pontos, em terceiro lugar. E o São Caetano fica na lanterna, com um ponto ganho. Apenas o primeiro colocado avança às quartas de final direto, enquanto segundo e terceiros colocados vão para as oitavas.
Na próxima rodada, o São José volta a encarar o Santo André, desta vez na abertura do returno, no estádio Martins Pereira. O jogo acontece no outro sábado (8), a partir das 19h.
Como foi o jogo do São José
No primeiro tempo, o São José encontrou dificuldades nos primeiros minutos por conta do gramado sintético do estádio local. E o Santo André aproveitou para tentar pressionar e levar perigo no início. Aos 8min, o time da casa quase abriu o placar em falta bem cobrada de Gabriel Bonet, que mandou por cima do gol, com perigo, da entrada da área.
Em seguida, aos 11min, a Águia chegou a marcar com João Guilherme, após cruzamento da esquerda de Martinelli. No entanto, o atacante da Águia colocou a mão na bola e o árbitro anulou o gol.
Depois, aos 18min, o São José teve chance em cobrança de falta. No lance, Jefinho bateu cruzado, da entrada da área, pela direita, e a bola foi desviada para escanteio, com muito perigo.
Ali, o time da região já dominava a partida e, dois minutos depois, quase marcou com Micael. O atacante recebeu pela esquerda, na linha de fundo, deu um belo drible e bateu cruzado, mas Guilherme Castellani espalmou.
Outra chegada veio aos 26min, novamente com Micael. Ele recebeu Jefinho, e mandou a bomba para o goleiro espalmar. O chute veio da entrada da área.
Porém, quem não faz, toma: e aos 32min, o Santo André marcou com Alexiel, que aproveitou a sobra de João Lucas após lançamento em profundidade e mandou para a rede: 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, a Águia tentou pressionar para empatar, mas não conseguir.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José de novo começou propondo o jogo e teve boa chance aos 7min, com Jefinho. Ele chutou de fora da área e o goleiro espalmou para o lado.
Mas, aos 10min, o time da região perdeu Igor Dutra, que sofreu lesão no joelho. E virou uma preocupação para as próximas rodadas.
Além disso, o São José já não tinha o mesmo domínio do primeiro tempo e não fazia a mesma pressão ofensiva. Assim, o Ramalhão ficava mais à vontade em campo.
Apenas aos 26min, a Águia voltou a assustar, quando conseguiu um escanteio na direita e, na cobrança, Lucas André desviou de cabeça, na pequena área, para boa defesa do goleiro.
Em seguida, aos 28min, em contra-ataque, quase saiu o segundo gol dos donos da casa. Na finalização de Miguel Ribeiro, João Lucas defendeu e a bola ainda bateu na trave antes de sair.
Após a cobrança do escanteio, João Lucas fez outra grande defesa. Na sequência do lance, o chute veio de fora e ele salvou a Águia.
Já o São José estava com dificuldades em atacar e só chegou de novo aos 40min. No lance, Micael chutou de fora da área e Guilherme Castellani espalmou, na melhor chance joseense da etapa final. Mas, não conseguiu mais reverter o placar.
Ficha técnica
Santo André
Guilherme Castellani; Miguel Ribeiro, Léo Gasco, Cauã Soares e Paulo Henrique; Gabriel Paz (Igor Araújo), Vitor Mariano e Gabriel Bonet (Pato); Jhonatas (Emmanuel), Alexiel (Gabriel Garcia) e Léo Porfírio (Thierry Hanry). Técnico: Betinho
São José
João Lucas; Igor Dutra (Caíque Geloni), Euller, João Ramos e Martinelli; Jeferson Lima (Lucas André), Thomaz Carvalho (Maurício) e Vitinho (Fernando Neto); Jefinho, Micael e João Guilherme (Esquerda). Técnico: Wilson Junior
Gols: Alexiel, aos 32min do 1º tempo. Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Local: estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Data: domingo, 2 de agosto de 2026. Cartões amarelos: Igor Dutra, Vitinho (SJ); Vitor Mariano, Gabriel Paz, Paulo Henrique (SA)