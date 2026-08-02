02 de agosto de 2026
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APREENSÃO

Adolescente é flagrado com drogas e seis celulares em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Militar em Lorena
Dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Militar em Lorena

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde de sábado (1º), no bairro Olaria, em Lorena, durante uma ação da Polícia Militar.

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De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), equipes realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes.

Durante a revista, os policiais localizaram seis aparelhos celulares, uma faca, porções de cocaína, maconha e crack, além de mais de R$ 500 em dinheiro, quantia que também foi apreendida.

O adolescente foi levado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele foi liberado e entregue ao responsável, conforme prevê a legislação para menores de idade.

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