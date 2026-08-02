Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde de sábado (1º), no bairro Olaria, em Lorena, durante uma ação da Polícia Militar.
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De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), equipes realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes.
Durante a revista, os policiais localizaram seis aparelhos celulares, uma faca, porções de cocaína, maconha e crack, além de mais de R$ 500 em dinheiro, quantia que também foi apreendida.
O adolescente foi levado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele foi liberado e entregue ao responsável, conforme prevê a legislação para menores de idade.