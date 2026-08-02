Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde de sábado (1º), no bairro Olaria, em Lorena, durante uma ação da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), equipes realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes.