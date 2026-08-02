Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar meia tonelada de cabos de telefonia. A ação, na noite de sexta-feira (31), contou com outros sete suspeitos, que seguem sendo procurados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atendimento a um caso de furto em andamento. Ao chegar ao local, os oito suspeitos fugiram, mas um deles foi alcançado e detido.
As ferramentas utilizadas no furto e cerca de meia tonelada de cabos foram localizadas no interior de um veículo VW/Gol averiguado nas proximidades.
O autor, que confessou o crime, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O carro e os cabos foram apreendidos.