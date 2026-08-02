Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar meia tonelada de cabos de telefonia. A ação, na noite de sexta-feira (31), contou com outros sete suspeitos, que seguem sendo procurados.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atendimento a um caso de furto em andamento. Ao chegar ao local, os oito suspeitos fugiram, mas um deles foi alcançado e detido.