02 de agosto de 2026
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Sete fogem e 1 é preso com meia tonelada de cabos furtados em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cabos de telefonia furtados em São José dos Campos
Cabos de telefonia furtados em São José dos Campos

Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar meia tonelada de cabos de telefonia. A ação, na noite de sexta-feira (31), contou com outros sete suspeitos, que seguem sendo procurados.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atendimento a um caso de furto em andamento. Ao chegar ao local, os oito suspeitos fugiram, mas um deles foi alcançado e detido.

As ferramentas utilizadas no furto e cerca de meia tonelada de cabos foram localizadas no interior de um veículo VW/Gol averiguado nas proximidades.

O autor, que confessou o crime, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O carro e os cabos foram apreendidos.

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