Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite desse sábado-feira (1º), no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento preventivo na rua Joaquim Bagunha Maldos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou a suspeita circulando de bicicleta em atitude considerada suspeita. Ao receber a ordem de parada, ela tentou se desfazer de uma sacola, arremessando o objeto durante a abordagem.