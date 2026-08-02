02 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Mulher é presa com cocaína e crack durante ação da PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em São José dos Campos
Drogas apreendidas em São José dos Campos

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite desse sábado-feira (1º), no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento preventivo na rua Joaquim Bagunha Maldos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou a suspeita circulando de bicicleta em atitude considerada suspeita. Ao receber a ordem de parada, ela tentou se desfazer de uma sacola, arremessando o objeto durante a abordagem.

Na sacola, os policiais localizaram 46 porções de cocaína e 29 porções de crack, já embaladas para comercialização. A mulher foi detida no local e recebeu voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a prisão foi ratificada. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

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