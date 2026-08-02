Moradora do bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, denuncia que a falta de energia elétrica contribuiu para a internação de emergência do esposo, de 58 anos, que está em cuidados paliativos.
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Sem eletricidade desde a última quarta-feira (29), após um forte vendaval derrubar árvores na região, a residência do paciente ficou impossibilitada de manter ligados o aspirador de secreções e o colchão térmico adaptado. Ele foi hospitalizado na sexta-feira (31).
Internação
A esposa e cuidadora relata que, sem o uso dos equipamentos, o marido teve broncoaspiração e evoluiu para pneumonia.
O desligamento do colchão térmico também provocou dores constantes e sofrimento ao paciente, que precisará permanecer internado por pelo menos mais três dias.
Ligação improvisada e poste caindo
Ela ainda conta que o fornecimento de energia na rua começou a ser restabelecido na sexta-feira, após o corte das árvores. No entanto, a residência da família continuou sem luz porque um poste inclinado puxou e rompeu a fiação do imóvel.
Uma ligação improvisada teria sido feita pela concessionária Neoenergia Elektro, responsável pela distribuição local, mas o fornecimento passou a funcionar parcialmente, mantendo apenas algumas lâmpadas e poucas tomadas ativas, sem potência suficiente para ligar eletrodomésticos ou equipamentos médicos.
A interrupção também provocou a perda de todos os alimentos armazenados na geladeira e gerou custos adicionais com transporte por aplicativo para acompanhar o paciente no hospital.
Além do prejuízo financeiro e do desgaste emocional, a munícipe alerta que a situação dos postes da rua permanece crítica, com risco iminente de queda.
Apesar dos chamados e da promessa de envio de uma equipe técnica, a moradora afirma que a distribuidora não compareceu ao local nem regularizou completamente o serviço.
O que diz a distribuidora?
A Elektro informou que o cenário de distribuição de energia em Ubatuba está dentro da normalidade, com casos pontuais de falta de energia.
"Estamos encaminhando de uma equipe técnica ao endereço informado para averiguar a situação e proceder com o serviço necessário", afirmou.