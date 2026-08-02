Moradora do bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, denuncia que a falta de energia elétrica contribuiu para a internação de emergência do esposo, de 58 anos, que está em cuidados paliativos.

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Sem eletricidade desde a última quarta-feira (29), após um forte vendaval derrubar árvores na região, a residência do paciente ficou impossibilitada de manter ligados o aspirador de secreções e o colchão térmico adaptado. Ele foi hospitalizado na sexta-feira (31).

Internação