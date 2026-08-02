A Defesa Civil do Estado reforçou o alerta para o aumento do risco de incêndios durante o período de estiagem, quando a combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e vegetação ressecada cria condições favoráveis para o surgimento e a rápida propagação do fogo em áreas urbanas e rurais.
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Diante desse cenário, o órgão orienta a população a redobrar os cuidados e evitar qualquer ação que possa provocar queimadas. Entre as principais recomendações está não utilizar fogo para limpar quintais, terrenos ou propriedades rurais, prática que pode sair do controle e causar grandes incêndios, colocando em risco vidas, imóveis, áreas de preservação ambiental e a fauna.
A orientação é realizar a limpeza dos terrenos apenas com a retirada de folhas secas, galhos e outros resíduos, sem recorrer à queima desses materiais. No campo, produtores rurais também devem investir na construção e manutenção de aceiros, que funcionam como barreiras para dificultar o avanço das chamas em caso de incêndio.
Outro alerta importante é para o descarte correto de bitucas de cigarro, que nunca devem ser jogadas às margens de rodovias ou em áreas com vegetação seca. A Defesa Civil também reforça que soltar balões é proibido e representa um dos principais fatores de risco para incêndios nesta época do ano.
Caso moradores identifiquem fumaça ou focos de incêndio em áreas de vegetação, a recomendação é acionar imediatamente os serviços de emergência para evitar que as chamas se espalhem.
Baixa umidade exige cuidados
Além de favorecer as queimadas, a baixa umidade relativa do ar pode causar desconforto, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.
Para reduzir os efeitos do tempo seco, a recomendação é manter uma boa hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e, sempre que possível, utilizar umidificadores ou recipientes com água para melhorar a umidade dos ambientes.
A Defesa Civil destaca que a prevenção é a forma mais eficiente de reduzir os incêndios durante a estiagem e preservar o meio ambiente, o patrimônio e a segurança da população.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Quem desejar receber alertas do órgão pode enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. O órgão lembra ainda que queimadas irregulares e incêndios provocados são crimes e devem ser denunciados às autoridades.