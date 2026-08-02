A Defesa Civil do Estado reforçou o alerta para o aumento do risco de incêndios durante o período de estiagem, quando a combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e vegetação ressecada cria condições favoráveis para o surgimento e a rápida propagação do fogo em áreas urbanas e rurais.

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Diante desse cenário, o órgão orienta a população a redobrar os cuidados e evitar qualquer ação que possa provocar queimadas. Entre as principais recomendações está não utilizar fogo para limpar quintais, terrenos ou propriedades rurais, prática que pode sair do controle e causar grandes incêndios, colocando em risco vidas, imóveis, áreas de preservação ambiental e a fauna.