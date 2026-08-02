A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou que a tarifa de energia elétrica permanecerá com a cobrança da bandeira amarela durante o mês de agosto de 2026. Mantida desde maio, a tarifa conta com uma taxa extra de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

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Estiagem

O encarecimento da tarifa é provocado pela estiagem prolongada e pelo consequente rebaixamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas.