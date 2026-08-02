O domingo (2) começou com temperaturas baixas em diversas regiões do estado de São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba. A atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo firme ao longo do dia, garantindo predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva na maior parte do estado.

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Na região do Vale do Paraíba, os termômetros registraram frio intenso nas primeiras horas da manhã. Segundo dados do Ciiagro e da Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), Pindamonhangaba teve a menor temperatura da região, com 8,5°C. Em seguida aparecem Taubaté, com 9°C, e São José dos Campos e Guaratinguetá, ambas com 11°C. No litoral norte, Ubatuba registrou mínima de 12,2°C.