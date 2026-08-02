O domingo (2) começou com temperaturas baixas em diversas regiões do estado de São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba. A atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo firme ao longo do dia, garantindo predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva na maior parte do estado.
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Na região do Vale do Paraíba, os termômetros registraram frio intenso nas primeiras horas da manhã. Segundo dados do Ciiagro e da Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), Pindamonhangaba teve a menor temperatura da região, com 8,5°C. Em seguida aparecem Taubaté, com 9°C, e São José dos Campos e Guaratinguetá, ambas com 11°C. No litoral norte, Ubatuba registrou mínima de 12,2°C.
A menor temperatura do estado foi registrada em Salesópolis, onde os termômetros marcaram 7,3°C.
Ao longo do dia, o sistema de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas e favorece tempo ensolarado. No entanto, a circulação de umidade vinda do oceano pode provocar formação de nevoeiro e nebulosidade baixa entre a madrugada e o início da manhã em áreas da faixa leste paulista, incluindo o Vale do Paraíba e o litoral.
A previsão indica grande variação de temperatura entre a manhã e a tarde. Enquanto o início do dia foi de frio, as máximas devem ficar entre 22°C e 28°C nas cidades da faixa leste do estado, proporcionando uma tarde de clima mais agradável.
Tempo seco
Outro ponto de atenção é a queda da umidade relativa do ar, principalmente no interior paulista. Nas regiões oeste, norte e parte da área central, os índices podem atingir entre 20% e 35%, elevando o risco de queimadas e exigindo cuidados com a saúde. Já no Vale do Paraíba e no litoral, a influência da umidade marítima mantém os índices entre 60% e 80%, reduzindo os impactos do ar seco.
Especialistas recomendam reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Também é importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os comunicados emitidos pelos órgãos oficiais.