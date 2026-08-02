O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade relativa do ar, válido para este domingo (2), até as 22h. Durante o período, os índices de umidade relativa do ar devem oscilar entre 30% e 20%.
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Para amenizar os efeitos na saúde, as recomendações são manter a hidratação ao longo do dia, consumindo bastante líquido; evitar atividades físicas nos horários mais secos; e evitar a exposição direta ao sol nos períodos de maior calor.
Além disso, é preciso estar atento às necessidades de pets, plantas, idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis devido a condições de saúde.
Aviso de perigo
Apesar do alerta de perigo ser válido apenas para hoje, a estiagem faz com que a Defesa Civil classifique os meses de julho a outubro como o período mais arriscado para incêndios no estado de São Paulo. Nessa fase, muitos incidentes graves ocorrem em decorrência de ações humanas, como queimadas e soltura de balões.
O tempo seco e a baixa umidade do ar favorecem que as queimadas se transformem em focos de incêndio de grandes proporções. Por isso, essas práticas devem ser evitadas.
Em caso de dúvidas ou emergências, a população pode buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.