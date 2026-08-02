O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade relativa do ar, válido para este domingo (2), até as 22h. Durante o período, os índices de umidade relativa do ar devem oscilar entre 30% e 20%.

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Para amenizar os efeitos na saúde, as recomendações são manter a hidratação ao longo do dia, consumindo bastante líquido; evitar atividades físicas nos horários mais secos; e evitar a exposição direta ao sol nos períodos de maior calor.