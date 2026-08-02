Um incêndio em um automóvel mobilizou equipes de emergência e causou o bloqueio temporário de um trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 6, no sentido norte, em Caraguatatuba. O incidente foi registrado na manhã de sábado (1º). O carro permaneceu no acostamento até o início da noite, aguardando a remoção. Ninguém ficou ferido.

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Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), um Renault Kwid trafegava pela faixa 2 do túnel por volta das 9h11, quando a condutora percebeu fumaça saindo do capô. Ela encostou o veículo no acostamento e, ao abrir o compartimento do motor, notou que as chamas já haviam se alastrado.

Incêndio controlado e trânsito liberado