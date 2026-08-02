Um incêndio em um automóvel mobilizou equipes de emergência e causou o bloqueio temporário de um trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 6, no sentido norte, em Caraguatatuba. O incidente foi registrado na manhã de sábado (1º). O carro permaneceu no acostamento até o início da noite, aguardando a remoção. Ninguém ficou ferido.
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Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), um Renault Kwid trafegava pela faixa 2 do túnel por volta das 9h11, quando a condutora percebeu fumaça saindo do capô. Ela encostou o veículo no acostamento e, ao abrir o compartimento do motor, notou que as chamas já haviam se alastrado.
Incêndio controlado e trânsito liberado
O alerta de incêndio foi acionado, e o tráfego no túnel foi totalmente bloqueado por medida de segurança. O Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas, mas o veículo ficou destruído.
A Polícia Militar Rodoviária e equipes de conservação da Concessionária Tamoios também atuaram no local para orientar o trânsito e realizar a limpeza da pista.
A circulação de veículos no túnel foi liberada cerca de uma hora depois, após a contenção do fogo e a vistoria da pista. O carro permaneceu no acostamento até o início da noite, quando foi removido por um guincho. Apesar do susto e dos impactos temporários no tráfego, a motorista saiu ilesa do incidente.