São José dos Campos tem 151 vagas de emprego abertas nas áreas de construção civil e manutenção. As oportunidades são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e destinadas a profissionais com diferentes níveis de experiência e formação.
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A função de pedreiro concentra o maior número de vagas, com 65 oportunidades. Em seguida, aparece o cargo de encanador, com 25 vagas. Os empregadores também procuram gesseiros, serralheiros, ajudantes de serralheiro, soldadores, montadores de estruturas metálicas e encarregados de obras.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT, localizado na praça Afonso Pena, nº 175, no Centro.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A lista completa das vagas pode ser acessada aqui.