Um militar da Aeronáutica, de 20 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (2) suspeito de esfaquear duas vizinhas durante uma briga no Jardim das Indústrias, na região oeste de São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 0h05 para atender uma ocorrência de briga com uso de arma branca. Quando as equipes chegaram ao local, as vítimas, de 20 e 27 anos, já haviam sido socorridas por familiares.