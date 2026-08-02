Um militar da Aeronáutica, de 20 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (2) suspeito de esfaquear duas vizinhas durante uma briga no Jardim das Indústrias, na região oeste de São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 0h05 para atender uma ocorrência de briga com uso de arma branca. Quando as equipes chegaram ao local, as vítimas, de 20 e 27 anos, já haviam sido socorridas por familiares.
A mulher de 27 anos foi encaminhada à Clínica Sul após sofrer um ferimento no braço. Já a jovem de 20 anos foi levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial com um golpe de faca no peito, considerado grave. Até o registro da ocorrência, ambas permaneciam internadas e sem condições de prestar depoimento.
Desentendimento durante passeio com cães
De acordo com as primeiras informações da investigação, a confusão começou após um desentendimento entre moradores durante um passeio com cães. A discussão evoluiu e um grupo foi até a residência da mãe do militar para cobrar explicações.
Ainda conforme o boletim, houve chutes e agressões contra o portão da casa. Em seguida, pessoas dos dois grupos passaram a trocar agressões físicas. A dinâmica exata do confronto ainda será esclarecida pela Polícia Civil com base em depoimentos, imagens e laudos periciais.
Um policial militar informou que analisou um vídeo da ocorrência, no qual é possível ver duas mulheres em frente ao imóvel antes de um homem e uma mulher saírem da residência, momento em que a briga começa.
Mãe de militar disse que foi agredida
A mãe do militar afirmou aos policiais que foi agredida ao sair para verificar o que acontecia. Segundo seu relato, ela foi puxada pelos cabelos, teve o pescoço comprimido e chegou a sentir dificuldade para respirar. Ela disse ainda que o filho saiu da residência para defendê-la.
O IML (Instituto Médico Legal) constatou, em exame preliminar, lesões leves na mulher, que decidiu representar criminalmente contra as duas vizinhas. A versão apresentada por ela faz parte da investigação e ainda será confrontada com os demais elementos reunidos pela polícia.
Durante o interrogatório, o militar optou por permanecer em silêncio e informou que apresentará sua versão dos fatos apenas em juízo.
Na residência, os policiais apreenderam uma faca que, segundo a investigação, pode ter sido utilizada no crime. O objeto foi encaminhado para perícia. Além da arma, a Polícia Civil também reuniu fotografias, vídeos, laudos médicos e imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Prisão em flagrante
Com base nas provas iniciais, a autoridade policial manteve a prisão em flagrante e solicitou à Justiça a conversão da medida em prisão preventiva. Como o suspeito integra a Aeronáutica, a instituição foi comunicada oficialmente e assumiu sua custódia após os procedimentos na Central de Polícia Judiciária.
O militar não possui antecedentes criminais. A audiência de custódia estava prevista para a manhã deste domingo e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.