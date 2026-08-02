Um homem foi preso por violência doméstica em São José dos Campos após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira com uma faca. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (1º), na avenida Pico das Agulhas Negras, no bairro Jardim Altos de Santana.

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A Polícia Militar foi acionada e, no local, ouviu o relato da vítima, que informou que o suspeito havia invadido a residência enquanto ela dormia, a agredido e a ameaçado de morte com uma faca.