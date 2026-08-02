Três porcos escaparam e ficaram soltos na pista da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, após um acidente envolvendo um reboque na noite deste sábado (1º). Apesar do susto e da cena inusitada, os animais foram capturados rapidamente e a ocorrência não provocou acidentes nem deixou feridos.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caso foi registrado por volta das 21h, na altura do km 146 da Via Dutra. O reboque que transportava os porcos se desprendeu do engate do veículo que o rebocava, atravessou a pista e bateu contra o canteiro central após atingir a defensa metálica.