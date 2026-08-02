Um homem foi preso em flagrante por furto a uma residência na zona sul de São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (1º), após uma tentativa de fuga do suspeito pelo telhado de outras casas.

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A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma invasão de residência na rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Bosque dos Eucaliptos. No local, a vítima informou que o suspeito havia invadido o imóvel, furtado dois machados e um tripé para celular, além de agredi-la, fugindo em seguida.