02 de agosto de 2026
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FUGIU PELO TELHADO

Homem invade residência, agride morador e acaba preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem tenta fugir pelos telhados e é preso em São José dos Campos
Homem tenta fugir pelos telhados e é preso em São José dos Campos

Um homem foi preso em flagrante por furto a uma residência na zona sul de São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (1º), após uma tentativa de fuga do suspeito pelo telhado de outras casas.

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A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma invasão de residência na rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Bosque dos Eucaliptos. No local, a vítima informou que o suspeito havia invadido o imóvel, furtado dois machados e um tripé para celular, além de agredi-la, fugindo em seguida.

As equipes realizaram um cerco nas imediações e localizaram o suspeito escondido atrás de um veículo na rua Ponte Nova. Ele resistiu à abordagem e precisou ser algemado.

Devido à fuga pelos telhados e cercas, apresentava ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro antes de ser apresentado à Central de Polícia Judiciária.

Os objetos foram recuperados, e o homem permaneceu preso por furto e violação de domicílio, à disposição da Justiça.

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