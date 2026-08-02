02 de agosto de 2026
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FURTO

PM apreende carro e R$ 203 mil em acidente de trânsito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Dinheiro apreendido com morador de Santa Catarina
Dinheiro apreendido com morador de Santa Catarina

A Polícia Militar apreendeu um veículo furtado e mais de R$ 200 mil em dinheiro após um acidente de trânsito em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (1º), por volta das 8h.

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Durante o atendimento da ocorrência, a equipe constatou que um dos veículos envolvidos havia sido registrado como furtado.

Um homem, morador de Santa Catarina, apresentou-se como proprietário e alegou ter sido vítima de um roubo, mas forneceu informações contraditórias sobre o caso. Ele portava R$ 203.881,50 em espécie e não soube comprovar a origem do dinheiro.

Após a realização da perícia, o veículo e o montante foram apreendidos para esclarecimento da origem. O homem foi conduzido à delegacia e liberado após os procedimentos da Polícia Judiciária.

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