A Polícia Militar apreendeu um veículo furtado e mais de R$ 200 mil em dinheiro após um acidente de trânsito em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (1º), por volta das 8h.

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Durante o atendimento da ocorrência, a equipe constatou que um dos veículos envolvidos havia sido registrado como furtado.