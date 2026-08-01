A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde deste sábado (1º), mais de 1,1 tonelada de maconha durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, em Queluz, no Vale do Paraíba.

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A abordagem ocorreu por volta das 12h22, no km 10 da rodovia, sentido Rio de Janeiro, quando os policiais fiscalizaram um caminhão Mercedes-Benz Atego. Durante a vistoria, a equipe localizou diversos tabletes de maconha escondidos no compartimento de carga do veículo.