01 de agosto de 2026
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TRÁFICO NA DUTRA

PRF apreende mais de 1,1 tonelada de maconha na Dutra, em Queluz

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Carga de drogas apreendida pela PRF no Vale do Paraíba
Carga de drogas apreendida pela PRF no Vale do Paraíba

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde deste sábado (1º), mais de 1,1 tonelada de maconha durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, em Queluz, no Vale do Paraíba.

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A abordagem ocorreu por volta das 12h22, no km 10 da rodovia, sentido Rio de Janeiro, quando os policiais fiscalizaram um caminhão Mercedes-Benz Atego. Durante a vistoria, a equipe localizou diversos tabletes de maconha escondidos no compartimento de carga do veículo.

Após a pesagem oficial, a droga totalizou 1.155 quilos de maconha. O motorista foi detido e a ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

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