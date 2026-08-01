A Prefeitura de São José dos Campos realizará interdições no Anel Viário neste domingo (2) para a corrida de rua Track & Field. A prova terá percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada no Paço Municipal.
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Das 4h às 11h, para a montagem das estruturas de largada, será interditada a Avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, após o retorno sob o Viaduto Everardo Passos até o Paço Municipal.
A partir das 5h30, haverá interdição total do percurso da corrida nos seguintes trechos:
- Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido sul, do retorno sob o Viaduto Everardo Passos até a Avenida Florestan Fernandes;
- Avenida Florestan Fernandes, sentido sul, da Avenida Senador Teotônio Vilela até o Viaduto Nadim Rahal. O acesso da Avenida Jorge Zarur para a Florestan Fernandes permanecerá liberado;
- Avenida Florestan Fernandes, sentido norte, do Viaduto Kanebo até a Avenida Senador Teotônio Vilela;
- Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido norte, da Avenida Florestan Fernandes até a saída da Rua República do Iraque, que permanecerá liberada.
Segundo a Prefeitura, agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar motoristas e garantir a segurança dos participantes.