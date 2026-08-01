01 de agosto de 2026
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Corrida de rua altera trânsito no Anel Viário em SJC no domingo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Anel Viário em São José dos Campos
Anel Viário em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos realizará interdições no Anel Viário neste domingo (2) para a corrida de rua Track & Field. A prova terá percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada no Paço Municipal.

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Das 4h às 11h, para a montagem das estruturas de largada, será interditada a Avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, após o retorno sob o Viaduto Everardo Passos até o Paço Municipal.

A partir das 5h30, haverá interdição total do percurso da corrida nos seguintes trechos:

  • Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido sul, do retorno sob o Viaduto Everardo Passos até a Avenida Florestan Fernandes;
  • Avenida Florestan Fernandes, sentido sul, da Avenida Senador Teotônio Vilela até o Viaduto Nadim Rahal. O acesso da Avenida Jorge Zarur para a Florestan Fernandes permanecerá liberado;
  • Avenida Florestan Fernandes, sentido norte, do Viaduto Kanebo até a Avenida Senador Teotônio Vilela;
  • Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido norte, da Avenida Florestan Fernandes até a saída da Rua República do Iraque, que permanecerá liberada.

Segundo a Prefeitura, agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar motoristas e garantir a segurança dos participantes.

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