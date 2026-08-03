A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) concentra sete das dez cidades com as maiores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo levantamento com base nos últimos 12 meses.
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O dado evidencia a forte presença da região entre os municípios paulistas com os índices mais elevados de violência letal, de acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – julho de 2025 a junho de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 282 mortes em homicídios contra 265 no período anterior, um aumento de 6,42%. No primeiro semestre de 2026, o Vale registrou 147 pessoas assassinadas (145 em homicídios dolosos e dois em latrocínios) contra 143 no mesmo período do ano passado, variação de 2,80%.
Ranking da violência em SP
O ranking é liderado por Lorena, que registra 25 homicídios e uma taxa de 29,46 vítimas por 100 mil habitantes, a maior do estado. Logo atrás aparecem Cruzeiro, com taxa de 22,68, Ubatuba (22,59), Caraguatatuba (22,24), Pindamonhangaba (15,11) e São Sebastião (14,72), todas nas seis primeiras colocações da lista estadual.
Na sétima colocação, Araçatuba tem taxa de 12,76, seguida de Votorantim (12,36) e Itanhaém (10,95), respectivamente das regiões de Araçatuba, Sorocaba e Baixada Santista.
Guaratinguetá fecha o top 10 com 10,17 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes.
Outras cidades da RMVale
Além das sete cidades presentes no top 10 estadual, outros municípios da RMVale também aparecem no levantamento, mas com taxas menores.
Caçapava ocupa a 12ª posição, com 9 homicídios e taxa de 9,36 vítimas por 100 mil habitantes. Taubaté aparece na 14ª colocação, registrando 28 homicídios e taxa de 9,01 por 100 mil habitantes.
São José dos Campos, maior cidade da região, está na 55ª posição, com 32 homicídios e taxa de 4,59 por 100 mil habitantes. Jacareí ocupa a 56ª colocação, contabilizando 11 homicídios e taxa de 4,58 por 100 mil habitantes.
Os números mostram um cenário de contrastes dentro da própria RMVale. Enquanto municípios como Lorena, Cruzeiro, Ubatuba e Caraguatatuba figuram entre os mais violentos do estado quando considerada a taxa proporcional à população, cidades mais populosas, como São José dos Campos e Jacareí, aparecem em posições mais baixas do ranking, refletindo índices proporcionais significativamente menores.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: Caieiras (1,00) e duas zeradas: São Roque e São Caetano do Sul.