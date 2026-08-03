A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) concentra sete das dez cidades com as maiores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo levantamento com base nos últimos 12 meses.

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O dado evidencia a forte presença da região entre os municípios paulistas com os índices mais elevados de violência letal, de acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).