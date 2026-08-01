A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) em alerta para o aumento do risco de incêndios durante o período de estiagem. A combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e vegetação ressecada cria um cenário favorável para o surgimento e a rápida propagação do fogo em áreas urbanas e rurais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diante das condições climáticas típicas desta época do ano, o órgão reforça que a prevenção é essencial para evitar queimadas que colocam em risco a população, o meio ambiente e o patrimônio público e privado.