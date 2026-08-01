A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) em alerta para o aumento do risco de incêndios durante o período de estiagem. A combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e vegetação ressecada cria um cenário favorável para o surgimento e a rápida propagação do fogo em áreas urbanas e rurais.
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Diante das condições climáticas típicas desta época do ano, o órgão reforça que a prevenção é essencial para evitar queimadas que colocam em risco a população, o meio ambiente e o patrimônio público e privado.
A principal orientação é não utilizar fogo para a limpeza de quintais, terrenos ou áreas rurais. A queima de folhas, galhos, lixo e outros resíduos deve ser evitada, sendo recomendada a remoção periódica dos materiais secos por meios seguros.
Nas propriedades rurais, a Defesa Civil destaca a importância da construção e da manutenção de aceiros, faixas livres de vegetação que ajudam a impedir o avanço das chamas e protegem plantações, construções e áreas de preservação ambiental.
O órgão também alerta para atitudes que podem provocar incêndios, como jogar bitucas de cigarro às margens de rodovias e soltar balões, prática considerada crime. Ao identificar fumaça ou focos de fogo em áreas de vegetação, a recomendação é acionar imediatamente os serviços de emergência.
Tempo seco exige atenção com a saúde
Além do risco de queimadas, o tempo seco também exige atenção com a saúde. A baixa umidade do ar pode causar desconforto e agravar problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A orientação é manter o corpo hidratado, evitar atividades físicas nos horários de maior calor e, sempre que possível, umidificar os ambientes.
Em situações de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Quem deseja receber alertas oficiais pode cadastrar o CEP da localidade enviando uma mensagem para o número 40199.
A Defesa Civil reforça que queimadas irregulares e incêndios provocados são crimes e devem ser denunciados às autoridades competentes.