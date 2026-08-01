Um carro foi destruído por um incêndio na manhã deste sábado (1º) na avenida Dom Pedro 1º, no bairro Jardim Baronesa, em Taubaté.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo já tomado pelas chamas. O fogo havia consumido grande parte da estrutura do automóvel.