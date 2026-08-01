01 de agosto de 2026
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Incêndio destrói carro em avenida de Taubaté e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um carro foi destruído por um incêndio na manhã deste sábado (1º) na avenida Dom Pedro 1º, no bairro Jardim Baronesa, em Taubaté.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo já tomado pelas chamas. O fogo havia consumido grande parte da estrutura do automóvel.

Os bombeiros realizaram o combate ao incêndio e conseguiram extinguir as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse. Após o trabalho, a área foi deixada em segurança.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O veículo permaneceu sob os cuidados do proprietário, que aguardava a chegada da Polícia para o registro da ocorrência e demais providências.

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