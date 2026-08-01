O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), oficializou neste sábado (1º) sua candidatura à reeleição durante convenção partidária realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. No evento, ele confirmou o atual vice-governador, Felicio Ramuth (MDB), como companheiro de chapa, repetindo a composição que venceu as eleições estaduais de 2022.
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A convenção contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República. Durante o discurso, Tarcísio relembrou sua trajetória política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Infraestrutura, e agradeceu o apoio recebido no início de sua carreira.
Ao apresentar as diretrizes para um possível novo mandato, o governador destacou a segurança pública como uma das principais prioridades da campanha. Entre as propostas anunciadas está a criação de um centro tecnológico para monitoramento de veículos e pessoas, utilizando ferramentas de inteligência artificial para ampliar a capacidade de prevenção e combate à criminalidade.
Tarcísio também ressaltou as ações desenvolvidas durante os últimos quatro anos de governo, afirmando que a administração estadual atraiu investimentos, ampliou oportunidades e executou projetos em diversas regiões do estado.
A candidatura é sustentada por uma coligação formada por 12 partidos de centro e direita. Segundo a campanha, a aliança reúne apoio político em 614 dos 645 municípios paulistas, o equivalente a cerca de 95% das cidades do estado.
Felicio diz que campanha será propositiva
Após ser confirmado como candidato à vice-governadoria, Felicio Ramuth agradeceu a confiança de Tarcísio e afirmou que a parceria entre os dois foi construída com diálogo, lealdade e compromisso com a população paulista.
O vice-governador destacou que a campanha terá foco na apresentação de propostas e na prestação de contas das ações realizadas pelo governo estadual.
Segundo ele, o objetivo é mostrar os resultados obtidos ao longo do mandato e apresentar novas soluções para desafios históricos enfrentados por São Paulo.
Felicio também afirmou que pretende seguir trabalhando ao lado de Tarcísio para dar continuidade aos projetos do governo e reforçou que a coligação reúne a maior aliança partidária já formada em uma eleição estadual paulista.