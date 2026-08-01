O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), oficializou neste sábado (1º) sua candidatura à reeleição durante convenção partidária realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. No evento, ele confirmou o atual vice-governador, Felicio Ramuth (MDB), como companheiro de chapa, repetindo a composição que venceu as eleições estaduais de 2022.

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A convenção contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República. Durante o discurso, Tarcísio relembrou sua trajetória política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Infraestrutura, e agradeceu o apoio recebido no início de sua carreira.