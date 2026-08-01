Três funcionários morreram após serem esfaqueados dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (1º). O autor do ataque, um trabalhador terceirizado da unidade, foi preso em flagrante ainda no local.

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O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Civil. As vítimas chegaram a ser atendidas, mas não resistiram aos ferimentos.