Três funcionários morreram após serem esfaqueados dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (1º). O autor do ataque, um trabalhador terceirizado da unidade, foi preso em flagrante ainda no local.
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O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Civil. As vítimas chegaram a ser atendidas, mas não resistiram aos ferimentos.
Segundo relatos de testemunhas, o suspeito vinha sofrendo episódios de bullying no ambiente de trabalho. No entanto, a informação ainda será apurada pela Polícia Civil e não foi confirmada oficialmente pelas autoridades, que investigam as circunstâncias e a motivação do ataque.
Ataque ocorreu no pátio da fábrica
De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu no pátio da fábrica. Armado com uma faca, o terceirizado atacou três colegas de trabalho, que morreram ainda no local.
Após o ataque, policiais militares detiveram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Até a publicação desta reportagem, as identidades do autor e das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente.
Em nota, a Bombril lamentou a tragédia, informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e afirmou que colabora integralmente com as investigações. A empresa também destacou que adotou medidas para garantir a segurança dos demais colaboradores.
“A Bombril informa que um colaborador terceirizado foi preso após um surto dentro das instalações da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde esfaqueou colegas de trabalho e vitimou fatalmente três pessoas. A companhia acionou os órgãos responsáveis, acompanha e colabora com as investigações. A Bombril repudia veementemente o ato, se solidariza com as famílias das vítimas e informa que está prestando a assistência necessária”, informou a empresa.
A Polícia Civil realizará perícia na fábrica e ouvirá testemunhas para esclarecer a dinâmica do crime e a possível motivação. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação.
* Com informações do site Bacci Notícias