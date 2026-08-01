Área de confronto entre as duas mais perigosas organizações criminosas do Brasil – PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) –, o Litoral Norte registrou aumento de 31% na quantidade de vítimas de homicídios dolosos em 2026.

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Os quatro municípios fecharam o primeiro semestre deste ano com 38 pessoas assassinadas contra 29 no mesmo período do ano passado, segundo dados da (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).