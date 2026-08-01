O Governo de São Paulo lançou oficialmente a Rede Estadual de Trilhas, um sistema que conecta percursos de diferentes regiões para fortalecer o turismo de natureza, ampliar a conservação ambiental e estimular a geração de emprego e renda, além de conectar e organizar trilhas locais, regionais e nacionais sob critérios comuns de gestão, sinalização e segurança.

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A iniciativa ganha importância especial para o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, regiões reconhecidas pela grande quantidade de trilhas, parques estaduais, áreas de preservação e destinos procurados por praticantes de caminhadas, montanhismo e cicloturismo.