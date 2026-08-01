Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (31), nas proximidades de uma escola no Jardim Cerejeiras, na zona leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina pela rua 25 de Agosto.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia rondas por volta das 17h40 quando avistou um suspeito em uma viela próxima à Escola João Ferreira dos Santos. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem correu para tentar escapar.