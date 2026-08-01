Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (31), nas proximidades de uma escola no Jardim Cerejeiras, na zona leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina pela rua 25 de Agosto.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia rondas por volta das 17h40 quando avistou um suspeito em uma viela próxima à Escola João Ferreira dos Santos. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem correu para tentar escapar.
Os policiais realizaram um cerco no quarteirão e conseguiram localizar o suspeito dentro de um estabelecimento comercial. No local, foram encontrados R$ 70 em dinheiro, um soco inglês e uma blusa com as mesmas características da roupa utilizada pelo homem durante a fuga.
Na sequência, os militares retornaram à viela onde o suspeito havia sido visto e localizaram os entorpecentes escondidos.
Durante a abordagem, o homem confessou que estava vendendo drogas desde o meio-dia. Ao todo, foram apreendidos 49 eppendorfs de cocaína, uma porção de maconha, R$ 70 em dinheiro e o soco inglês.
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.