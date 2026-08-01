Uma denúncia protocolada na Câmara Municipal de Jambeiro pede a abertura de um processo de cassação contra o prefeito Aries Marioto Ferreira (PP). A representação, apresentada pelo vereador Rodrigo Silvério de Souza (PSD), conhecido como Pastor Rodrigo, sustenta que o chefe do Executivo deixou de responder dez expedientes encaminhados pelo Legislativo ao longo de 2026, o que, segundo o parlamentar, configuraria infração político-administrativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O documento foi incluído na pauta da 10ª Sessão Ordinária da Câmara e solicita a instauração de uma comissão processante para apurar o caso. A denúncia também prevê a notificação do prefeito para apresentação de defesa prévia e pede o envio de cópia do processo ao Ministério Público do Estado de São Paulo para análise de eventual improbidade administrativa e possível crime de responsabilidade.