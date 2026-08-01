Com compromisso, planejamento e excelência, a Milclean deu início às atividades no Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT), acompanhando as primeiras horas da nova gestão da SPDM.

As equipes realizaram uma ampla operação de limpeza técnica em corredores e áreas de grande circulação, utilizando equipamentos especializados, produtos de alta performance e processos padronizados para preparar o ambiente com segurança, eficiência e qualidade.

A operação contou com o acompanhamento da CEO do Grupo Milclean, da gerente operacional e da responsável técnica, reforçando o cuidado em cada etapa do planejamento e da execução dos serviços.

Mais do que realizar a limpeza, iniciamos uma nova parceria pautada na responsabilidade, no respeito e no compromisso de oferecer ambientes preparados para acolher pacientes, profissionais e toda a população de Taubaté.

Seguimos transformando cuidado em excelência.

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