A expectativa de São José dos Campos é definir a empresa que vai operar o novo sistema de transporte público da cidade até o final de 2026, entrando no próximo ano com a licitação definida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Eu acredito que ela [licitação da operação] tem que sair até dezembro. A gente precisa entrar o ano que vem com essa empresa já contratada, já definida”, disse o prefeito Anderson Farias (PSD), em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.