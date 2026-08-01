01 de agosto de 2026
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Edital para operação dos ônibus sai até dezembro, diz Anderson

Por Guilhermo Codazzi e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Anderson Farias durante OVALE Cast
Anderson Farias durante OVALE Cast

A expectativa de São José dos Campos é definir a empresa que vai operar o novo sistema de transporte público da cidade até o final de 2026, entrando no próximo ano com a licitação definida.

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“Eu acredito que ela [licitação da operação] tem que sair até dezembro. A gente precisa entrar o ano que vem com essa empresa já contratada, já definida”, disse o prefeito Anderson Farias (PSD), em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.

Ele também falou das próximas licitações que serão realizadas pela Prefeitura para o funcionamento pleno do novo sistema de transporte.

A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE. Confira a entrevista completa no site de OVALE.

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