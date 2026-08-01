Neste sábado, 1º de agosto, o extraordinário cortejo Arraial Surreal atravessa com música, muita cor, alegria e cultura regional as ruas do centro de Cunha em meio à programação do Acordes na Serra, festival de inverno que chega agora ao último fim de semana de sua 31ª edição. Mais tarde, às 21h, a cantora Sandra Sá é convidada do show do artista Fi Bueno. As atividades começam na praça do Rosário, às 9h30, com participação de artistas de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Paraty, movimentando economia e turismo locais.

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Vestidos em máscaras artesanais das mais criativas, criadas em maioria nas oficinas do Ponto de Cultura Cuás (Ateliê-Escola Livre de Arte), moradores e visitantes protagonizam, nos arredores da praça da Matriz, um verdadeiro desfile de fantasias que reverencia costumes, lendas, personalidades, fauna e flora da região durante a realização do Arraial Surreal. Exemplos são os personagens fixos Lunática, Xé Bobo, Bardoso e Risadinha.