01 de agosto de 2026
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Festival em Cunha tem Cortejo de Máscaras, Arraial e Sandra Sá

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 5 min
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Divulgação/Patricia Schussel
Arraial Surreal reúne todas as idades em cortejo de máscaras que homenageia cultura local
Arraial Surreal reúne todas as idades em cortejo de máscaras que homenageia cultura local

Neste sábado, 1º de agosto, o extraordinário cortejo Arraial Surreal atravessa com música, muita cor, alegria e cultura regional as ruas do centro de Cunha em meio à programação do Acordes na Serra, festival de inverno que chega agora ao último fim de semana de sua 31ª edição. Mais tarde, às 21h, a cantora Sandra Sá é convidada do show do artista Fi Bueno. As atividades começam na praça do Rosário, às 9h30, com participação de artistas de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Paraty, movimentando economia e turismo locais.

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Vestidos em máscaras artesanais das mais criativas, criadas em maioria nas oficinas do Ponto de Cultura Cuás (Ateliê-Escola Livre de Arte), moradores e visitantes protagonizam, nos arredores da praça da Matriz, um verdadeiro desfile de fantasias que reverencia costumes, lendas, personalidades, fauna e flora da região durante a realização do Arraial Surreal. Exemplos são os personagens fixos Lunática, Xé Bobo, Bardoso e Risadinha.

“Vamos contar um grande ‘causo’ que será um convite a sonhar junto e a voltar às brincadeiras de rua, vivenciando a potência do coletivo nesta homenagem genuína às tradições culturais da cidade. É iniciativa que acolhe a infância e juventude, mas também abraça adultos e veteranos da nossa história”, diz Sé Cordeiro, fundador da Cuás e idealizador do projeto, já na 5ª edição.

Sandra de Sá

Às 21h, na praça da Matriz, Sandra de Sá é atração esperada no show de Fi Bueno, artista paulistano radicado em Cunha que gravou com ela a faixa “Menina da Pompeia”, parceria disponível nas plataformas digitais. Esta, “Que Clichê”, parceria do artista com Zeca Baleiro, e sucessos da MPB e da carreira da cantora, como “Olhos Coloridos”, estão no repertório.

Tradição caipira

Descerrando a programação do dia, logo às 9h30, o projeto São João do Infinito –parceria do Estúdio Antúrio (Jacareí) e do coletivo Gostaríamos (São José dos Campos) que ressignifica festejos juninos em ações coletivas descentralizadas– se instala na praça do Rosário, em colaboração com o Arraial Surreal, para convidar o público a enfeitar este espaço público com pintura e hasteamento de mastro com bandeirinhas.

Às 13h30, então, a mágica acontece: “Chegam os seres surreais, criados em papel machê, papelão, reciclados e outros materiais a partir da imaginação de cada autor, para ocupar as ruas com músicas e enredo inéditos que criamos. A trama é um casamento, como todo ano, mas desta vez recebendo outras manifestações culturais, como do coletivo convidado Boi de Pano Parati”, diz Cordeiro.  

Marcado para 14h, com ato cênico de abertura, o cortejo sai às ruas às 14h30. Toda a narrativa, que faz parada na praça da Matriz e chega ao fim no Parque Lavapés, tem tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) executada simultaneamente por uma intérprete no local. O grupo Charanga da Folia (São José dos Campos), de instrumentos de percussão e sopro, garante o batuque que embala o cortejo.

 Palhaço Risadinha e Bardoso são personagens fixos do Arraial Surreal e remetem à cultura local
Patricia Schussel/Divulgação

Turismo e valor regional

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura de Cunha, a organização do festival projeta mais de 15 mil pessoas circulando pela Praça da Matriz neste fim de semana, o que, em relação aos dois anteriores de festa, considera “uma expectativa de público recorde para celebrar o ápice do inverno paulista”. Palco e praça de alimentação concentram-se na praça.

“O festival hoje é uma festa com programação mista, tem música para agradar diferentes estilos. O Arraial Surreal vem sendo entendido neste contexto com a ousadia da arte visual, sim, mas também de trazer ao centro da atenção a identidade caipira, as tradições juninas e as expressões populares locais. Para o turista e para o morador local é muito rico”, avalia João Carlos Tobias, presidente do Contur (Conselho Municipal de Turismo).

Ele acrescenta que opções de cultura na cidade contribuem para fortalecer o turismo, somadas ao potencial dos crescentes atrativos de lazer e gastronomia (como vinícola e cervejarias). “Reflexos são sentidos na estrutura hoteleira e de comércio, que se aprimora.”

Cunha é Estância Climática paulista situada entre as serras do Mar, da Bocaina e da Quebra-Cangalha. Tem no turismo (além da pecuária) uma das principais atividades econômicas, com artesanato e produção de artes em cerâmica destacados entre atrativos, além dos naturais picos da Pedra da Macela e do Cume. Apesar de ser a maior cidade do Vale em extensão territorial (1.410 km²), preserva ar interiorano com festas diversas, além das religiosas, com ampla participação de seus 22.110 habitantes (IBGE Censo 2022).

“A cultura caipira é comunitária, e iniciativas que a renovam sem descaracterizá-la totalmente a mantêm viva. Eventos como o Arraial Surreal desempenham este papel. Neste caso, utiliza de linguagem surreal para valorizar pessoas, saberes e modos de vida locais”, encerra Izabel Birolli, historiadora e antropóloga colaboradora do Museu Municipal Francisco Veloso.

 

SERVIÇO - ARRAIAL SURREAL

Sáb. (1º), com saída da praça do Rosário. Atividades a partir das 9h30, com adorno coletivo da praça e levantamento do mastro de São João do Infinito. Concentração do cortejo às 13h30, ato cênico às 14h e saída às 14h30 (itinerário passa pela rua Dr. Casemiro das Rochas, tem parada na praça da Matriz e encerramento no Parque Lavapés, às 18h). Gratuito, com arrecadação voluntária de alimentos não perecíveis a instituições locais em ponto de doação na praça do Rosário. Sem área restrita ou retirada de ingressos. Classificação etária livre. Comércio local.

 

SERVIÇO - 31º FESTIVAL DE INVERNO ACORDES NA SERRA

Até domingo (02), na praça da Matriz. Sex. (31): Fourstone (21h). Sáb. (1º): Arraial Surreal (14h), Coral USP Sul Fiato (17h) e Fi Bueno+Sandra Sá (21h).  Dom (02): Coral Cor do Sol (14h), Iza Victoria (16h) e The Glass (21h). Grátis. Classificação etária livre. Praça de Alimentação e comércio local.

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