Neste sábado, 1º de agosto, o extraordinário cortejo Arraial Surreal atravessa com música, muita cor, alegria e cultura regional as ruas do centro de Cunha em meio à programação do Acordes na Serra, festival de inverno que chega agora ao último fim de semana de sua 31ª edição. Mais tarde, às 21h, a cantora Sandra Sá é convidada do show do artista Fi Bueno. As atividades começam na praça do Rosário, às 9h30, com participação de artistas de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Paraty, movimentando economia e turismo locais.
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Vestidos em máscaras artesanais das mais criativas, criadas em maioria nas oficinas do Ponto de Cultura Cuás (Ateliê-Escola Livre de Arte), moradores e visitantes protagonizam, nos arredores da praça da Matriz, um verdadeiro desfile de fantasias que reverencia costumes, lendas, personalidades, fauna e flora da região durante a realização do Arraial Surreal. Exemplos são os personagens fixos Lunática, Xé Bobo, Bardoso e Risadinha.
“Vamos contar um grande ‘causo’ que será um convite a sonhar junto e a voltar às brincadeiras de rua, vivenciando a potência do coletivo nesta homenagem genuína às tradições culturais da cidade. É iniciativa que acolhe a infância e juventude, mas também abraça adultos e veteranos da nossa história”, diz Sé Cordeiro, fundador da Cuás e idealizador do projeto, já na 5ª edição.
Sandra de Sá
Às 21h, na praça da Matriz, Sandra de Sá é atração esperada no show de Fi Bueno, artista paulistano radicado em Cunha que gravou com ela a faixa “Menina da Pompeia”, parceria disponível nas plataformas digitais. Esta, “Que Clichê”, parceria do artista com Zeca Baleiro, e sucessos da MPB e da carreira da cantora, como “Olhos Coloridos”, estão no repertório.
Tradição caipira
Descerrando a programação do dia, logo às 9h30, o projeto São João do Infinito –parceria do Estúdio Antúrio (Jacareí) e do coletivo Gostaríamos (São José dos Campos) que ressignifica festejos juninos em ações coletivas descentralizadas– se instala na praça do Rosário, em colaboração com o Arraial Surreal, para convidar o público a enfeitar este espaço público com pintura e hasteamento de mastro com bandeirinhas.
Às 13h30, então, a mágica acontece: “Chegam os seres surreais, criados em papel machê, papelão, reciclados e outros materiais a partir da imaginação de cada autor, para ocupar as ruas com músicas e enredo inéditos que criamos. A trama é um casamento, como todo ano, mas desta vez recebendo outras manifestações culturais, como do coletivo convidado Boi de Pano Parati”, diz Cordeiro.
Marcado para 14h, com ato cênico de abertura, o cortejo sai às ruas às 14h30. Toda a narrativa, que faz parada na praça da Matriz e chega ao fim no Parque Lavapés, tem tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) executada simultaneamente por uma intérprete no local. O grupo Charanga da Folia (São José dos Campos), de instrumentos de percussão e sopro, garante o batuque que embala o cortejo.
Palhaço Risadinha e Bardoso são personagens fixos do Arraial Surreal e remetem à cultura local
Patricia Schussel/Divulgação
Turismo e valor regional
Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura de Cunha, a organização do festival projeta mais de 15 mil pessoas circulando pela Praça da Matriz neste fim de semana, o que, em relação aos dois anteriores de festa, considera “uma expectativa de público recorde para celebrar o ápice do inverno paulista”. Palco e praça de alimentação concentram-se na praça.
“O festival hoje é uma festa com programação mista, tem música para agradar diferentes estilos. O Arraial Surreal vem sendo entendido neste contexto com a ousadia da arte visual, sim, mas também de trazer ao centro da atenção a identidade caipira, as tradições juninas e as expressões populares locais. Para o turista e para o morador local é muito rico”, avalia João Carlos Tobias, presidente do Contur (Conselho Municipal de Turismo).
Ele acrescenta que opções de cultura na cidade contribuem para fortalecer o turismo, somadas ao potencial dos crescentes atrativos de lazer e gastronomia (como vinícola e cervejarias). “Reflexos são sentidos na estrutura hoteleira e de comércio, que se aprimora.”
Cunha é Estância Climática paulista situada entre as serras do Mar, da Bocaina e da Quebra-Cangalha. Tem no turismo (além da pecuária) uma das principais atividades econômicas, com artesanato e produção de artes em cerâmica destacados entre atrativos, além dos naturais picos da Pedra da Macela e do Cume. Apesar de ser a maior cidade do Vale em extensão territorial (1.410 km²), preserva ar interiorano com festas diversas, além das religiosas, com ampla participação de seus 22.110 habitantes (IBGE Censo 2022).
“A cultura caipira é comunitária, e iniciativas que a renovam sem descaracterizá-la totalmente a mantêm viva. Eventos como o Arraial Surreal desempenham este papel. Neste caso, utiliza de linguagem surreal para valorizar pessoas, saberes e modos de vida locais”, encerra Izabel Birolli, historiadora e antropóloga colaboradora do Museu Municipal Francisco Veloso.
SERVIÇO - ARRAIAL SURREAL
Sáb. (1º), com saída da praça do Rosário. Atividades a partir das 9h30, com adorno coletivo da praça e levantamento do mastro de São João do Infinito. Concentração do cortejo às 13h30, ato cênico às 14h e saída às 14h30 (itinerário passa pela rua Dr. Casemiro das Rochas, tem parada na praça da Matriz e encerramento no Parque Lavapés, às 18h). Gratuito, com arrecadação voluntária de alimentos não perecíveis a instituições locais em ponto de doação na praça do Rosário. Sem área restrita ou retirada de ingressos. Classificação etária livre. Comércio local.
SERVIÇO - 31º FESTIVAL DE INVERNO ACORDES NA SERRA
Até domingo (02), na praça da Matriz. Sex. (31): Fourstone (21h). Sáb. (1º): Arraial Surreal (14h), Coral USP Sul Fiato (17h) e Fi Bueno+Sandra Sá (21h). Dom (02): Coral Cor do Sol (14h), Iza Victoria (16h) e The Glass (21h). Grátis. Classificação etária livre. Praça de Alimentação e comércio local.