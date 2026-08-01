A 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela conheceu, nesta sexta-feira (31), os primeiros campeões da edição de 2026. As regatas realizadas no Canal de São Sebastião definiram os vencedores do Campeonato Super 40 e do tradicional Troféu por Equipes, enquanto as demais classes seguem com a disputa totalmente aberta para o último dia de competição.
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Neste sábado (1º), a programação será encerrada com as regatas decisivas que apontarão os campeões da principal competição de vela oceânica da América Latina. A edição deste ano reúne 127 embarcações de diversos estados brasileiros, além de equipes da Argentina e do Uruguai.
Até o momento, a organização realizou dez regatas nas classes ORC e C30, nove na HPE25, sete na BRA-RGS, seis na RGS Clássicos e cinco na RGS Cruiser.
Onda garante o título do Super 40
O primeiro campeão confirmado foi o Onda, do ICS, comandado por Eduardo Souza Ramos, que conquistou o Campeonato Super 40 após somar 11 pontos líquidos em oito regatas.
O 4Z Phytoervas, que buscava o tetracampeonato consecutivo, venceu duas provas e terminou outra em segundo lugar nesta sexta-feira, mas não conseguiu reverter a diferença e ficou com o vice-campeonato. O Saci completou o pódio, formado exclusivamente por embarcações do modelo Soto 40.
Imperador Pirata no Vento Azul vence Troféu por Equipes
Outra definição do dia foi o tradicional Troféu por Equipes, conquistado pelo conjunto Imperador Pirata no Vento Azul, que terminou a competição com 46 pontos e recebeu o troféu transitório Pen Duick II, homenagem ao histórico veleiro do francês Éric Tabarly.
A equipe campeã foi formada pelas embarcações Sandokan (ORC), Kamehameha (Clássicos) e Blue Wind (RGS Cruiser).
Crioula 52 lidera a ORC
Na classe ORC, o Crioula 52, de Eduardo Plass, chega ao último dia na liderança, com 10 pontos após dez regatas disputadas. Atual campeão da competição, o barco gaúcho abriu vantagem confortável sobre os adversários.
Segundo o tripulante Felipe Fraquelli, o bom entrosamento da equipe tem sido determinante para o desempenho ao longo da semana. "Nossa equipe vem bem entrosada a bordo do TP52. Conseguimos velejar muito bem desde que entramos de vez no campeonato."
O Onda aparece em segundo lugar, com 15 pontos, enquanto o Rudá ocupa a terceira posição, com 19.
Equilíbrio marca disputa na BRA-RGS
A categoria BRA-RGS segue sem favoritos definidos. Após sete regatas, My Boy, Plancton e Homo Erectus ocupam as três primeiras posições e entram na última etapa separados por apenas três pontos.
Relaxa Building sustenta vantagem na C30
Na Classe C30, o Relaxa Building, comandado por Tomás Mangabeira Albernaz, manteve a liderança, mas viu o Kaikias EMS, de Daniel Hilsdorf, reduzir significativamente a diferença e recolocar a disputa pelo título em aberto. O Conquest fecha o grupo dos três primeiros colocados.
A tripulação do Relaxa Building conta com a única mulher da categoria, Tatiana Almeida, atleta que disputou seletiva olímpica e também atua como juíza internacional de vela.
Segundo Mangabeira, a experiência da velejadora tem sido um diferencial importante durante a competição. "Estamos há três anos competindo juntos com uma equipe extremamente técnica, onde cada tripulante atua com sua especialidade para alcançarmos os resultados obtidos. A Tatiana nos traz vantagens competitivas. Além da experiência como velejadora, seu conhecimento como juíza de protestos nos ajuda no posicionamento durante as manobras e em situações de protesto, gerando ganhos importantes."
Blue Wind lidera entre os Cruiser
Na RGS Cruiser, o Blue Wind, de James Bellini, segue na ponta da classificação geral após cinco regatas. Mandachuva ocupa a segunda posição, enquanto o Invocado aparece em terceiro.
Apesar da disputa acirrada, o clima de confraternização continua sendo uma das marcas da categoria.
O comandante do Kaupê, Pedro Macedo, destacou o ambiente vivido pelos participantes. "Hoje foi um excelente dia de regatas. Tivemos um vento bom, disputamos duas provas e acredito que foi uma velejada muito gostosa para todo mundo que estava na raia. Nos divertimos bastante, tudo funcionou muito bem e toda a tripulação está feliz com esta Semana Internacional de Vela."
Clássicos e HPE25 também terão decisão no último dia
Entre os Clássicos, o Madrugada lidera a classificação geral, seguido por Chancegger e Kamehameha, mantendo a disputa aberta até a última regata.
Fred Paim, comandante do Chancegger, elogiou a organização do evento. "A Semana de Vela já está deixando saudade. Tivemos um evento excelente, inclusive enfrentando condições extremas de vento, mas com uma organização impecável, tanto em terra quanto na água. O Chancegger voltou a brilhar. É um barco histórico, que disputou a America's Cup de 1970 e hoje navega com muito orgulho sob a bandeira brasileira."
Na HPE25, o Ciribaí chega ao sábado na liderança, seguido por Ginga e Mr. Pilot, mantendo a definição do título para a rodada final.
Resultados
Campeonato Super 40
1º - Onda (ICS) – Eduardo Souza Ramos – 11 pontos
2º - 4Z Phytoervas (YCSA) – Marcelo Bellotti / Fábio Bruggioni – 17 pontos
3º - Saci (YCI / ICS) – Mauro Dottori – 18 pontos
Troféu por Equipes
1º - Imperador Pirata no Vento Azul – 46 pontos
- Sandokan (ORC)
- Kamehameha (Clássicos)
- Blue Wind (RGS Cruiser)
2º - Tridente del Plata – 87 pontos
- Der Bekannte 2 (ORC)
- Albarino (BRA-RGS)
- Cerostress (RGS Cruiser)
3º - My King Blá Blá Blá – 91 pontos
- King (ORC)
- My Boy (BRA-RGS)
- BL3 Urca (RGS Cruiser)
ORC – Classificação Geral
1º - Crioula 52 (VDS) – Eduardo Plass – 10 pontos
2º - Onda (ICS) – Eduardo Souza Ramos – 15 pontos
3º - Rudá (YCI) – Mário Martinez – 19 pontos
BRA-RGS – Classificação Geral
1º - My Boy (LISARB) – Lars Andreas Muller – 19 pontos
2º - Plancton (ICSC) – Jonas E. Chorociejus – 20 pontos
3º - Homo Erectus (ICSC) – Luciano J. T. Moreira – 22 pontos
Classe C30
1º - Relaxa Building (YCI) – Tomás Mangabeira Albernaz – 13 pontos
2º - Kaikias EMS (YCI) – Daniel Hilsdorf – 15,5 pontos
3º - Conquest (GVI) – Marco Hidalgo – 25 pontos
Classe RGS Cruiser
1º - Blue Wind (YCI) – James Bellini – 9 pontos
2º - Mandachuva (ICRJ) – Mario Garcia – 12 pontos
3º - Invocado (ICRJ) – Marco Polo de Mello Lopes – 19 pontos
Classe RGS Clássicos
1º - Madrugada (VDS) – Niels Peter Charles Rump – 7 pontos
2º - Chancegger (YCA) – Fred Paim – 13 pontos
3º - Kamehameha (PIC) – Alberto Henrique Kunath – 14 pontos
Classe HPE25
1º - Ciribaí (GVI) – Mario Lindenhayn – 15 pontos
2º - Ginga (GYC) – Breno Chvaicer – 17 pontos
3º - Mr. Pilot (ICRJ) – Franklin de Vasconcelos Souza – 24 pontos
A programação da 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela será encerrada neste sábado (1º), com a realização das últimas regatas e a cerimônia oficial de premiação dos campeões da edição de 2026.