A 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela conheceu, nesta sexta-feira (31), os primeiros campeões da edição de 2026. As regatas realizadas no Canal de São Sebastião definiram os vencedores do Campeonato Super 40 e do tradicional Troféu por Equipes, enquanto as demais classes seguem com a disputa totalmente aberta para o último dia de competição.

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Neste sábado (1º), a programação será encerrada com as regatas decisivas que apontarão os campeões da principal competição de vela oceânica da América Latina. A edição deste ano reúne 127 embarcações de diversos estados brasileiros, além de equipes da Argentina e do Uruguai.