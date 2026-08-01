Uma série de operações realizadas pela Polícia Militar na sexta-feira (31) terminou com a prisão de oito pessoas por crimes relacionados ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em cidades do Vale do Paraíba.
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As ações aconteceram em Aparecida, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá e resultaram na apreensão de duas armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados na comercialização de drogas.
Em Aparecida, policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Terezinha.
Durante patrulhamento, os agentes perceberam que o suspeito arremessou um objeto para o interior de uma residência ao notar a aproximação da viatura. Na abordagem, os policiais localizaram um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas. O homem foi levado ao plantão policial, onde permaneceu preso à espera do pagamento de fiança.
Ainda em Aparecida, também no bairro Santa Terezinha, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas. Com a dupla, foram apreendidos dois celulares, porções de maconha, cocaína e crack, além de R$ 785 em dinheiro. Os dois permaneceram presos após serem apresentados na delegacia.
Operação de combate ao tráfico
Em Cachoeira Paulista, a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas. Durante a ação, 25 pessoas foram abordadas e 15 motocicletas vistoriadas.
No bairro Vila Carmem, três homens foram presos por envolvimento com o tráfico. Com eles, os policiais apreenderam 100 tubos de cocaína, 140 porções de crack e oito porções de maconha. Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.
Outra prisão ocorreu em Lorena, no bairro Vila Brito. Equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) abordaram um homem que saía rapidamente de um terreno baldio. Com ele, os policiais encontraram uma sacola contendo drogas, entre elas maconha, cocaína e crack. O suspeito foi levado para a delegacia e permaneceu preso.
Já em Guaratinguetá, policiais da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Pedregulho.
Na abordagem, foram apreendidos um revólver calibre .32 com seis munições intactas, 28 pinos de cocaína, três pedras de crack e 332 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, 200 pinos vazios, 200 embalagens plásticas, uma faca e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Ao todo, as operações resultaram na prisão de oito pessoas, na apreensão de duas armas de fogo, 12 munições, pelo menos 128 porções ou tubos de cocaína, 143 porções ou pedras de crack, oito porções e 332 gramas de maconha, além de R$ 785 em dinheiro, dois celulares, uma balança de precisão e centenas de embalagens utilizadas para o armazenamento de drogas. Todas as ocorrências foram registradas nos plantões policiais das respectivas cidades.