Uma série de operações realizadas pela Polícia Militar na sexta-feira (31) terminou com a prisão de oito pessoas por crimes relacionados ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em cidades do Vale do Paraíba.

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As ações aconteceram em Aparecida, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá e resultaram na apreensão de duas armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados na comercialização de drogas.