A Polícia Militar capturou quatro pessoas procuradas pela Justiça em menos de 12 horas durante operações realizadas na sexta-feira (31) nas cidades de Cruzeiro, Aparecida, Lorena e Potim, no Vale do Paraíba.

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As prisões foram efetuadas por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizaram os foragidos em diferentes bairros da região.