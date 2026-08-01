A Polícia Militar capturou quatro pessoas procuradas pela Justiça em menos de 12 horas durante operações realizadas na sexta-feira (31) nas cidades de Cruzeiro, Aparecida, Lorena e Potim, no Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As prisões foram efetuadas por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizaram os foragidos em diferentes bairros da região.
Em Cruzeiro, no bairro Vila Dr. João Batista, os policiais prenderam um homem procurado pelo crime de receptação. Já em Aparecida, no bairro Ponte Alta, outro foragido foi localizado e detido por um mandado relacionado ao crime de abandono material.
Na sequência das ações, em Lorena, no bairro Vila Rica, a equipe da Polícia Militar cumpriu um mandado civil contra outro homem procurado pela Justiça. A quarta prisão ocorreu em Potim, no bairro Vila Olívia, onde foi capturado mais um suspeito com mandado de prisão pelo crime de receptação.
Após as abordagens, todos os detidos foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar informou que as ações fazem parte do trabalho permanente de patrulhamento e combate à criminalidade desenvolvido na região, com foco no cumprimento de mandados judiciais e na localização de pessoas procuradas.