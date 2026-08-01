Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (31), durante uma operação de patrulhamento da Força Tática no bairro Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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De acordo com a PM, a equipe realizava ações para reforçar o combate a roubos, furtos e outros crimes na região quando entrou em uma viela da rua José Pacini. No local, os policiais reconheceram um homem que já era conhecido das equipes por estar foragido da Justiça e realizaram a abordagem.
Após a identificação, os policiais consultaram os sistemas de segurança Muralha Paulista e o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Segundo a corporação, o mandado tem validade até 31 de julho de 2046.
Diante da confirmação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Em seguida, ele foi encaminhado ao Distrito Policial de São Sebastião, onde a ocorrência foi registrada.
O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.