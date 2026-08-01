Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (31), durante uma operação de patrulhamento da Força Tática no bairro Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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De acordo com a PM, a equipe realizava ações para reforçar o combate a roubos, furtos e outros crimes na região quando entrou em uma viela da rua José Pacini. No local, os policiais reconheceram um homem que já era conhecido das equipes por estar foragido da Justiça e realizaram a abordagem.