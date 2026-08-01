A fabricante brasileira Embraer ganhou destaque no cenário internacional após receber uma avaliação extremamente positiva da revista britânica The Economist, referência mundial em análise econômica.
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Em reportagem publicada nesta semana, a publicação afirma que a empresa vive um dos melhores momentos de sua história e reúne condições para alcançar um novo patamar na indústria aeroespacial mundial.
Com o título "Esqueça a Airbus e a Boeing. A Embraer está decolando", a revista destaca o crescimento acelerado da companhia, impulsionado pelo aumento da demanda por aeronaves comerciais, executivas e militares, além da confiança demonstrada por investidores e pelo mercado.
A análise também ressalta a importância estratégica da Embraer para a cadeia produtiva dos Estados Unidos. Recentemente, componentes da indústria aeroespacial brasileira ficaram de fora das novas tarifas comerciais impostas pelo governo norte-americano, justamente pela relevância do setor para a indústria americana.
Embraer amplia a produção
Atualmente considerada a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, a Embraer vem ampliando sua produção. Segundo a reportagem, a empresa entregou 141 aeronaves em 2021 e poderá atingir a marca de 255 unidades neste ano. Outro destaque é a carteira recorde de pedidos, anunciada em 24 de julho, que alcançou US$ 34,5 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 175 bilhões.
O presidente e CEO da companhia, Francisco Gomes Neto, afirmou à publicação que enxerga uma oportunidade de "crescimento substancial" para a fabricante. O otimismo também é compartilhado pelos investidores. Desde o início de 2021, as ações da Embraer multiplicaram seu valor por aproximadamente dez, desempenho superior ao das gigantes Airbus e Boeing no mesmo período.
A reportagem explica que parte desse avanço ocorre porque Airbus e Boeing enfrentam dificuldades para atender à demanda global. Juntas, as duas fabricantes acumulam uma fila de cerca de 16 mil aeronaves comerciais, com prazos de entrega que variam entre oito e dez anos.
Jato regional em alta
Nesse contexto, o jato regional E2 da Embraer ganha competitividade por poder ser entregue em menos de dois anos. Comercializado como "Profit Hunter" ("Caçador de Lucros"), o modelo acompanha uma tendência crescente da aviação: a ampliação de voos diretos entre cidades médias e menores, reduzindo a dependência dos grandes aeroportos de conexão.
Outro modelo apontado como estratégico é o E175, que ocupa praticamente sozinho um nicho importante do mercado regional norte-americano por atender às regras trabalhistas impostas aos pilotos nos Estados Unidos.
Além da aviação comercial, a revista destaca o desempenho da divisão de jatos executivos. O Phenom 300 lidera as vendas globais de sua categoria há 14 anos consecutivos. No segmento militar, o cargueiro KC-390 também registra aumento da procura, impulsionado pelo crescimento dos investimentos em defesa em diversos países.
A publicação ainda cita a Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer voltada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), como uma aposta promissora diante da redução da concorrência no mercado de mobilidade aérea urbana.
Disputa com Airbus e Boeing
Um dos pontos que mais chamou atenção na análise foi a possibilidade de a Embraer disputar diretamente o mercado hoje dominado por Airbus e Boeing. Segundo a revista, analistas já consideram viável o desenvolvimento de uma aeronave de maior porte para competir no segmento de aviões de corredor único.
Francisco Gomes Neto confirmou que a empresa trabalha para preparar um novo ciclo de produtos, capaz de sustentar um crescimento ainda mais ambicioso. Entre os projetos estudados estão um novo jato executivo de grande porte e um avião comercial maior.
Apesar das especulações, o executivo afirmou que a fabricante não pretende acelerar essa decisão. "Estamos muito confortáveis com a situação atual", declarou à revista.
A The Economist lembra que desafiar o domínio de Airbus e Boeing exigirá investimentos bilionários — estimados em cerca de US$ 10 bilhões — e uma ampla rede de parceiros. Ainda assim, especialistas ouvidos pela publicação avaliam que a Embraer vive uma oportunidade rara para ampliar sua participação no mercado global e consolidar sua posição entre as maiores empresas da indústria aeronáutica.
* Com informações do jornal O Globo