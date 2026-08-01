A fabricante brasileira Embraer ganhou destaque no cenário internacional após receber uma avaliação extremamente positiva da revista britânica The Economist, referência mundial em análise econômica.

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Em reportagem publicada nesta semana, a publicação afirma que a empresa vive um dos melhores momentos de sua história e reúne condições para alcançar um novo patamar na indústria aeroespacial mundial.