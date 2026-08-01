Um engavetamento envolvendo três veículos provocou lentidão na manhã deste sábado (1º) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente foi registrado no km 138 da pista e mobilizou equipes de atendimento da concessionária RioSP e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

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As imagens do local mostram que um dos automóveis ficou prensado entre dois veículos, sofrendo danos significativos na parte dianteira e traseira. Equipes de resgate e de inspeção atuaram rapidamente para prestar atendimento, sinalizar a via e garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.