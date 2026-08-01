A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) fechou o primeiro semestre de 2026 com 145 vítimas de homicídio doloso (com intenção de matar), alta de 2,84% frente às 141 mortes no mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

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O número de vítimas de latrocínio manteve-se o mesmo nos dois anos: duas mortes em cada semestre. Com isso, as mortes violentas somaram 147 em 2026 e 143 no ano passado, de janeiro a junho, alta de 2,80%.