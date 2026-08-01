Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (31), durante ação contra o furto de cabos de telefonia em São José dos Campos. Além da prisão, os policiais recuperaram aproximadamente meia tonelada de fiação furtada e apreenderam ferramentas utilizadas no crime.
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De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, após uma denúncia encaminhada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando que um furto de fiação estava em andamento.
Quando as equipes chegaram ao endereço indicado, encontraram oito suspeitos. Ao perceberem a aproximação das viaturas, o grupo fugiu em diferentes direções. Após acompanhamento, um dos envolvidos foi alcançado e abordado pelos policiais. Segundo a corporação, o suspeito confessou participação no furto durante a abordagem.
Na sequência da ocorrência, os militares também abordaram um veículo VW Gol que estava nas proximidades. Dentro do automóvel foram encontradas diversas ferramentas utilizadas para retirar os cabos, além de aproximadamente meia tonelada de fios pertencentes a uma empresa de telefonia, material que havia sido furtado.
O homem, o veículo, as ferramentas e toda a fiação recuperada foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Militar não informou se as buscas pelos demais envolvidos prosseguiram.