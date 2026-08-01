Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (31), durante ação contra o furto de cabos de telefonia em São José dos Campos. Além da prisão, os policiais recuperaram aproximadamente meia tonelada de fiação furtada e apreenderam ferramentas utilizadas no crime.

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De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, após uma denúncia encaminhada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando que um furto de fiação estava em andamento.