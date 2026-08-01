Três homens foram presos na madrugada deste sábado (1º) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar no bairro Perequê, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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A ocorrência foi registrada por volta da 1h20, durante uma ação de fiscalização em bares e adegas realizada por equipes da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).