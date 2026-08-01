Três homens foram presos na madrugada deste sábado (1º) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar no bairro Perequê, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
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A ocorrência foi registrada por volta da 1h20, durante uma ação de fiscalização em bares e adegas realizada por equipes da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).
De acordo com a PM, os policiais abordaram um grupo de homens em uma adega da rua Dois. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, um dos abordados estava com a chave de um veículo no bolso.
Ao ser questionado, ele informou que o carro estava estacionado em uma rua próxima ao estabelecimento e que estava acompanhado de outros dois homens. Os policiais realizaram uma vistoria no automóvel e encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, o que dificulta a identificação da origem da arma.
Suspeitos negaram posse da arma
Os três suspeitos negaram qualquer conhecimento sobre o armamento encontrado no interior do veículo. Mesmo assim, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.
Além da arma, a Polícia Militar apreendeu um veículo Fiat Siena e três aparelhos celulares, que também foram encaminhados para a investigação.
O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e será investigado pela Polícia Civil.